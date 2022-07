L’USD ANGELO BAIARDO si è classificata prima nella graduatoria di assegnazione della Coppa Disciplina.

La notizia è stata accolta con grande soddisfazione in tutto l’ambiente nero-verde, e in modo particolare dalla presidentessa Cristina ERRIU che dichiara:

“Il raggiungimento di questo ulteriore obiettivo fa emergere ancora una volta il valore della nostra società, di tutti i dirigenti e tesserati che a vario titolo ne fanno parte e che giornalmente si adoperano nel rispetto delle regole.

Una dedica particolare è per il nostro Presidente onorario Sergio Baiardo.

Grazie a tutti.