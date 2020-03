IL BAIARDO VICINO ALLE FAMIGLIE.

In questo momento di difficoltà e restrizione la storica società Genovese di via Modadiscio ha creato una bellissima iniziativa rivolta a tutte le famiglie.

Grazie al lavoro dei suoi Preparatori atletici Prof. Pietro Prati e Prof. Luca Bellomo, sono stati creati due programmi di allenamento volti al mantenimento della forma fisica di tutti i componenti delle famiglie dei propri tesserati e non solo.

Gli esercizi sono tutti da effettuare tra le mura domestiche nel pieno rispetto delle attuali normative di legge.

Il Prof. Prati ha creato un programma rivolto ai genitori più sedentari, con meno praticità ad effettuare allenamenti.

Il Prof. Bellomo ha creato invece un programma rivolto ai genitori che sono più abituati a svolgere quotidianamente attività sportiva.

Entrambi i programmi sono consultabili sul sito ufficiale della società (www.angelobaiardo.it) e sui social sulle sue pagine facebook e Instagram.

.. Andrà tutto bene..🌈🌈🌈

U.S BAIARDO

Seguici sui social! Troverai tanti sondaggi anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare le puntate di Dilettantissimo, Dilettantissimo EXTRA, Serie B, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!

Iscriviti al nuovo canale Telegram di Dilettantissimo (@DilettantissimoTV)!