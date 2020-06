BENEFICENZA, GLI “ZUENI” A SOSTEGNO DEI VOLONTARI DI ALBISOLA

di Davide Firpo

“La bontà è l’unico investimento che non fallisce mai”.

Questa frase di Thoreau fa riflettere molto sull’importanza di una qualità speciale, che crea una netta distinzione tra una persona e una personcina: l’altruismo.

Avere questa virtù non è cosa comune, specialmente in un mondo dove il tutti contro tutti è divenuto un pensiero popolare. Ed è in queste situazioni che emergono gli altruisti, pronti ad aiutare chi ha bisogno mettendo davanti ai propri interessi quelli altrui.

Ci sono tantissime forme di altruismo ma, introducendo l’argomento di oggi, è necessario prenderne in esame una, la più importante: la beneficenza.

Ebbene, pensiamo ad una partita di calcio. Qual è il numero che meglio accomuna tutti noi se non il dodici, perché il tifoso è il dodicesimo uomo in campo.

In questi mesi abbiamo sostenuto tutti una sola squadra, ovvero quella dei medici e infermieri, che sta disputando un campionato dalle mille difficoltà, salvando la vita ad un elevato numero di persone e mettendosi a rischio.

Ieri è uscita la notizia della raccolta fondi che hanno avviato gli “Zueni”, il gruppo ultras ceramista, che vendendo le mascherine con la scritta “Arbisoa” sono riusciti a raccogliere un cospicuo importo, donato poi alla Croce d’Oro e alla Croce Verde di Albisola Superiore.

Da questa donazione, la Croce D’Oro si è procurata un buon numero di presidi medici, mentre la Croce Verde ha potuto acquistare un aspiratore da ambulanza per secrezioni.

Questi sono gesti che si commentano da soli, essendo compiuti da giovani con passione in comuni, il calcio e l’Albissola, ma ora uniti per un obiettivo più importante: sostenere la squadra di tutti, quella dei volontari.

