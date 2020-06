In una nota apparsa sulla pagina Facebook della società biancorossa, il BOGLIASCO prende posizione sul protocollo anticovid redatto dalla l FIGC per i dilettanti e il settore giovanile

Come tutte le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche anche noi abbiamo valutato il contenuto del “Protocollo Attuativo” della FIGC per la ripresa delle attività sportive.

Applicando criteri di buon senso abbiamo ritenuto che i requisiti stabiliti non debbano essere tenuti in considerazione per la programmazione delle attività della prossima stagione sportiva, altrimenti dovremmo già adesso alzare bandiera bianca, sia per motivi di sostenibilità economica e sia soprattutto per le modalità con cui si dovrebbero svolgere le attività sul campo, che poco avrebbero a che fare con il nostro amato sport dal punto di vista tecnico e di socializzazione dei ragazzi

Alla luce di queste premesse possiamo comunicare che stiamo lavorando con il massimo impegno per farci trovare pronti alla partenza delle attività a fine estate, pensando di trovarci in un contesto di ritrovata normalità.

Presto saremmo in grado di informare tutti i nostri ragazzi e le relative famiglie sulle decisioni prese in merito alla prossima Stagione Sportiva.

Football Club Bogliasco

State collegati……