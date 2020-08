BOLZANETESE, ANCORA DUE FIRME IN ARANCIOBLÙ: LUTERO E CAMPANELLA. Ieri vi avevamo riportato i primi movimenti della Bolzanetese (clicca qui per leggere l’articolo). Ma le firme in casa arancioblù continuano: vestiranno la maglia della Bolzanetese nella prossima stagione sportiva Giacomo Lutero e Roberto Campanella. Ecco le foto di rito pubblicate dalla società attraverso la pagina ufficiale Instagram:





