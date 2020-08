BOLZANETESE, VERNI E MARINARO IN ARANCIOBLÙ. Continua la carrellata di firme per la Bolzanetese di Giacobone. Nelle ultime 24 ore sono arrivate le firme del portiere Lorenzo Marinaro, che vestirà la maglia arancioblù anche nella prossima stagione; e quella di Federico Verni, difensore classe 1985 ex Pontecarrega e Marassi. Ecco le foto di rito pubblicate sulla pagina Instagram ufficiale della Bolzanetese:





