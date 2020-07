Per la stagione 2020/2021 le riconferme non mancano. Il Borgoratti infatti, ha deciso di puntare nuovamente su due centrocampisti giovani, ma con esperienza in categorie superiori. Tommaso Lazzari classe 1999. Cresciuto nel vivaio del Borgoratti. Nel 2016 passa alla Genova Calcio, dove rimane per due stagioni disputando il campionato di Eccellenza. Nicolò Barabino classe 1998, cresciuto anche lui con la maglia del Borgoratti e successivamente con quella del Genoa. Passando poi all’Entella all’età di 17 anni. Per quanto riguarda i periodi più recenti, ha militato anche lui in Eccellenza con la Genova Calcio. Per poi passare alla promozione con Little club e Golfo PRCA. Entrambi hanno fatto ritorno nella squadra di “casa” durante la scorsa stagione.

Durante una breve intervista doppia, rilasciata alla redazione di Dilettantissimo, i due centrocampisti rivelano quali saranno i loro obiettivi per la stagione che verrà:

“Nell’ultima stagione avremmo meritato di fare più punti, rispetto a quelli che effettivamente abbiamo fatto. Afferma Tommaso. L’obiettivo per entrambi è quello di riuscire a portare a termine un buon campionato, togliendoci qualche soddisfazione.”

Nicolò aggiunge: “mi piacerebbe fare un campionato di alta classifica. Ne abbiamo tutte le capacità, sia a livello di squadra che di qualità individuali.

“Per quanto riguarda gli obiettivi individuali abbiamo lo stesso pensiero. Ovvero quello di riuscire a giocare con continuità e di realizzare più assist possibili per i nostri compagni. Entrambi però speriamo anche di realizzare qualche rete. Tornare al Borgoratti è come tornare a casa. Con la squadra siamo riusciti a formare un bel gruppo sia dentro che fuori dal campo.”

