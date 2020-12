A seguito dell’esito positivo al Covid19 di 4 calciatori, così come previsto dall’aggiornamento del protocollo sanitario del 2 dicembre 2020. la gara BORGOSESIA-LAVAGNESE, valida per la 10ª giornata del campionato di serie d, in programma domenica 20 dicembre. è rinviata a data da destinarsi.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!