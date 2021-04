IL GSD BORZOLI è lieto di annunciare l’ingresso in società di Fabio Ottonello come nuovo Responsabile del Settore Giovanile e della Scuola Calcio. Fabio, dopo importanti esperienze nel settore avrà il compito di accrescere e monitorare tutte le opportunità in ottica di un ampliamento del movimento gialloblù.

Diamo un caloroso benvenuto e auguriamo a Fabio un buon lavoro.

