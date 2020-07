Il GSD BORZOLI comunica di aver trovato l’accordo a titolo temporaneo. Per la stagione sportiva 2020-2021 con il giovane classe 2002 Pierpaolo Cagnana. Proveniente dal Rapallo Rivarolese. La societa’ augura a Pierpaolo un anno calcistico pieno di soddisfazioni. Benvenuto!

La Società Ssdrl Rapallo R. 1914 Rivarolese comunica di aver ceduto a titolo temporaneo i diritti sportivi del giocatore Pierpaolo Cagnana alla Società GSD Borzoli per la prossima stagione sportiva 2020/2021.

La Società Ssdrl Rapallo R. 1914 Rivarolese comunica di aver ceduto a titolo temporaneo i diritti sportivi del giocatore Pierpaolo Cagnana alla Società GSD Borzoli per la prossima stagione sportiva 2020/2021.