Photo credits: Halfoto Martini

Ritorna di fiamma in casa Borzoli: in porta arriva Samuele Cannavò, 20 anni, che già due anni fa difese i colori gialloblù. Questo il comunicato della società di Cinzia Bardelli e del DS Luca Fioretti. Cannavò, cresciuto nelle giovanili della Sestrese, nella scorsa stagione ha giocato con la maglia biancoverde della Praese.

Sempre sul fronte Borzoli, proprio ieri bomber Bertulla ha annunciato l’addio. Alla base motivi personali: l’attaccante classe ’86 preferirebbe restare in categoria, mentre il Borzoli giocherà in Promozione. E chissà che l’acquisto di Cannavò non serva a rimpiazzare Briola, l’esperto portiere ex Sammargheritese, Lagaccio e Goliardica. Compito non certo facilissimo, considerato il curriculum e le qualità dell’estremo difensore italo-brasiliano. Che a questo punto potrebbe essere sul mercato.

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL BORZOLI

“In virtù della sempre maggiore collaborazione tra la società F.S. SESTRESE CALCIO 1919 e la societa GSD BORZOLI quest’ ultima e’ lieta di annunciare un gradito ritorno per la prossima stagione sportiva , il portiere classe 2000 Samuele Cannavo’. Si ringraziano per la riuscita dell operazione il direttore generale Antonio D’Acierno e il direttore sportivo Andrea Catania.

GSD BORZOLI”

IL SALUTO DI BERTULLA AL BORZOLI

“La squadra del Record ! 21 vittorie su 21 partite…dietro a quest’annata incredibile c’è un po’ di tutto… lavoro, sacrifici, entusiasmo, un gruppo fantastico, uno staff tecnico giovane preparato e ambizioso e una società sempre puntuale e presente! Mi mancherà tutto questo… mi mancherete soprattutto voi ragazzi! È stato uno sballo condividere con voi questa cavalcata !!! Vi voglio bene.”

Seguici sui social! Troverai tanti sondaggi anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare le puntate di Dilettantissimo, Dilettantissimo EXTRA, Serie B, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali! Torna alla HOME.

Iscriviti al nuovo canale Telegram di Dilettantissimo (@DilettantissimoTV)!