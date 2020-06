Il centrocampista classe ‘86 Andrea Puggioni e il Borzoli, come ormai è noto, hanno deciso di separarsi. “Puggio” ci ha inviato la sua lettera di ringraziamenti alla società gialloblù. Ve la riportiamo integralmente.

IL SALUTO DI PUGGIONI

“Volevo immediatamente precisare una cosa prima di dilungarmi , non ho ASSOLUTAMENTE DETTO (metto anche io il maiuscolo 😜) che se n’è andato via da Borzoli lo zoccolo duro … non sono stati confermati un po’ di giocatori ma gran parte del gruppo STUPENDO dell’anno scorso è stato confermato. Fatta questa precisazione inizio con la mia pappardella. 😅

Mai e poi mai avrei pensato di scrivere “ due “ righe di saluti e ringraziamenti alla società Borzoli ; un po’ per la non più giovanissima età, e un po’ perché avrei voluto levarmi qualche soddisfazioni con questa società , dove due anni fà trovai persone splendide che credevano in me al mille per mille come “ la Pres “ ( Cinzia Bardelli ) e il super vice Presidente “ Frenk “ ( Franco Reposo ) che ringrazio davvero di cuore.

Posso solo dirvi che oltre ad essere stato un piacere , è stato un onore aver fatto parte di questa società. Purtroppo il calcio è anche questo da tanto , ma allo stesso tempo toglie tanto.

A quasi 34 anni , questo maledetto sport mi ha confermato ancora una volta una delle grandi regole del calcio… che ovviamente nn dirò ,ma chi sa di calcio sa a cosa mi riferisco , ma è giusto così !! E lo dico con il sorriso …

Lascio una squadra con la S maiuscola , vecchi e nuovi arrivati , alla quale auguro di poter compiere la stessa impresa che l’anno scorso “ abbiamo “ fatto !! Chi mi conosce sa perché ho messo le virgolette su abbiamo. ( toccatevi pure le parti basse tranquillamente , ci sta 😜 )

Lascio uno Staff che per queste categorie è sprecato , la cura del dettaglio è il loro credo e gli auguro tutto il bene di questo mondo e di arrivare il più in alto possibile ( tanto quando smetterò un posto nello staff me lo dovete 😜)

Simo , sai cosa penso di te … te l’ho detto più volte a voce e te lo dico anche qui … tu di calcio ne sai e la tua esperienza potrà aiutare molto

Filo, persone più paziente di te nn ne ho mai conosciute , purtroppo per colpa del mister ti sei beccato parecchi insulti ma questo è il prezzo che paga il “ preparatore “ 😜

Direttore , cosa devo dirti…. che sei un gran Figlio di ……… OVVIAMENTE NEL SENSO BUONO, e se mi avessi confermato, e continuato con il tuo metodo , quest’anno avrei rischiato a fine mese di darti io il rimborso invece che te 😱🤣🤦🏻‍♂️ ah ricordati che quest’anno il guardalinee lo hai attaccato al culo in panchina , sai a cosa mi riferisco 🔴🔚

Mister , ti lascio per ultimo , ti lascio per ultimo non per importanza ma perché su di te potrei dire TANTO e NIENTE allo stesso tempo … ad OGGI i risultati parlano chiaro e sono sicuro che si parlerà parecchio di te !! E non solo qui nei dilettanti ne sono sicuro , mi permetto solo di dirti questo… DIALOGO , UMILTÀ E VOGLIA DI VINCERE , ma di questa ne hai già abbastanza … poi quando arriverai dove ti auguro e speriamo tutti e due , un secondo con le palle ti servirà 😜😜 altro che Fioram … scemate a parte vi auguro il meglio a tutti e 4 e se mi dovessero domandare : rifaresti i loro nomi come possibile staff per il Borzoli ?!?

SI , ASSOLUTAMENTE ….

Per ultimo volevo ringraziare 3 compagni speciali , persone speciali , AMICI VERI !! E , oltre ad essere giocatori straordinari con la G maiuscola , sono UOMINI VERI , GENUINI e SINCERI .

Persone con le quali andrei in guerra anche solo con una pistola giocattolo , mi avete insegnato tanto anche a 34 anni , e se non fosse stato per voi 3 , senza mancare di rispetto agli altri 19/20 ragazzi unici ed indimenticabili , forse la mia avventura a Borzoli sarebbe finita prima …

Sapete benissimo che sto parlando proprio di voi … non vi dico nulla perché tanto sapete benissimo cosa penso di voi

🇧🇩

🦅

🐂

GRAZIE !!

Direi che che le mie “ due “ righe , le ho scritte …

In bocca al lupo Borzoli , in bocca al lupo a chi si dovrà confermare e a chi invece dovrà far vedere di che pasta è fatto realmente …

Chiedo scusa in anticipo perché sicuramente dimenticherò qualcuno , che ovviamente ringrazio.💛💙

Un abbraccio grande a tutti, ma uno speciale alla Pres Cinzia e al vice Presidente Frenk , mi mancherete !

Con affetto

Puggio”

TORNA ALLA HOME

Seguici sui social! Troverai tanti sondaggi anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official); Facebook (Dilettantissimo); Twitter (@Dilettantissimo); oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare le puntate di Dilettantissimo, Dilettantissimo EXTRA, Serie B, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali! Torna alla HOME.

Iscriviti al nuovo canale Telegram di Dilettantissimo (@DilettantissimoTV)!