BORZOLI: PIER SIGONA LASCIA E SALUTA TUTTI

ARRIVEDERCI BORZOLI! Le nostre strade si separano ma difficilmente si scorderà questa stagione incredibile da record, 21 vittorie su 21. A malincuore lascio un gruppo fantastico, uno staff eccellente, una società seria e sempre presente ma purtroppo non ci si può nulla con alcune scelte tecniche obbligate. Grazie a tutti i miei compagni, dal primo all’ultimo; grazie a Mister Enrico Valmati, al DS Luca Fioretti, ai dirigenti Simone Ferrandi e Filippo Monteggi, a Luca Fuselli e Luca Balbi. Grazie alla pres Cinzia Bardelli, a Frank, a Nicoletta,Maurizio e Tony. In bocca al lupo per il prossimo anno!