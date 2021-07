PARTE UFFICIALMENTE LA STAGIONE 2021-2022. Il Gsd Borzoli ieri 5 Luglio 2021 si è ufficialmente riunito come primo atto ufficiale della nuova stagione. La Presidente Cinzia Bardelli, dopo le consuete pratiche di tesseramento passa alla presentazione della nuova squadra allenata da Mister Enrico Valmati.

Rimangono in gialloblù capitan Daniele Ventura e il vice Andrea Lerini, per loro sarà la terza stagione al Piccardo. Dalla Sestrese vengono rinnovati i prestiti di Samuele Cannavò, Alessandro Tardanico ed Edoardo Capurro. Dal Borgoratti rinnovato il prestito di Simone Pongiluppi. In porta confermatissimi Christian Dagnino e Riccardo Calizzano. Tra i giocatori di movimento confermati Lorenzo Camera, Simone Porotto, Stefano Scalzi, Francesco Bresciani. Nicolò Valenti, Denis Provenzano e Matteo Cocurullo.

Passiamo ai nuovi volti partendo dal pacchetto difensivo dove dalla fattiva collaborazione con la Sestrese arrivano Francesco Libbi e Luigi Ardinghi, mentre dalla Vecchiaudace arriva un giocatore dal grande carisma e dalle molteplici esperienze nei massimi campionati regionali, Christian Sanna. Novità anche in mezzo al campo, dove spiccano gli arrivi di giocatori molto esperti per la categoria come Agostino Zani e Federico Guidotti, il primo dal Serra Riccò e il secondo dal Campomorone. Dal Prato arriva una vecchia conoscenza per lo staff di mister Valmati, parliamo di Gianluca Rossi, dal Rapallo Rivarolese arriva in prestito un 2003 dal sicuro avvenire, parliamo di Jacopo Scovenna. Passiamo infine al pacchetto offensivo dove dal Savona arriva un bomber che non ha certo bisogno di presentazioni, Simone Balestrino, mentre dalla Genova Calcio arriva il talentuoso trequartista nonchè ex primavera Sampdoria, classe 2002 Michael Volpe. Inizio dei lavori il 2 Agosto.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!