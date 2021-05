IL GSD BORZOLI comunica che l’avventura in gialloblù di Michele Colella ed Emanuele De Vincenzo terminerà a fine stagione. Alla base della sofferta scelta ci sono situazioni lavorative che non collimano con l’impegno sportivo che dovremo affrontare nella prossima stagione di Promozione. Tutta la società, lo staff, i compagni di squadra ringraziano Michele ed Emanuele per il loro costante apporto dentro e fuori dal campo, nell’indimenticabile cavalcata che ci ha visto protagonisti nella stagione 19/20. Nonostante l’addio dei due ragazzi, la società è già attiva sul mercato per non farsi trovare impreparata nella costruzione della rosa 21/22.

