BORZOLI, UN’ALTRA UFFICIALITÀ: È LORENZO CAMERA

Questo il comunicato ufficiale del club gialloblu.

“UFFICIALE: LORENZO CAMERA AL BORZOLI

Il GSD BORZOLI comunica di aver trovato l’ accordo per la stagione sportiva 2020-2021 con Lorenzo Camera. Il difensore arriva a titolo temporaneo dal Baiardo. Cogliamo l’ occasione per ringraziare la societa’ Baiardo, in primis il ds Barsacchi per la buona riuscita dell’ operazione. In attesa delle firme ufficiali diamo il nostro benvenuto a Lorenzo.”