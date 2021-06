L’ASD BORGORATTI comunica che dopo aver affrontato due difficili stagioni, entrambe interrotte dalla terribile pandemia del

Covid, si è ragionato insieme a Mister Benedetti sul progetto sportivo della Società ed insieme si è arrivati

alla decisione di non proseguire oltre. Infatti ragionando sul campo ben più ampio della strategia di insieme della Società,

che vede programmi ambiziosi di sviluppo del Settore Giovanile e della Scuola Calcio, volendo raggiungere nel minor tempo

possibile, l’ambizioso traguardo di costruire una Scuola Calcio di Elite ed un settore giovanile di prim’ordine, abbiamo chiesto

a Mister Benedetti di “formare” i giovani più promettenti al meglio. Per questo motivo si è affidata a lui la leva 2007 che al

suo interno ha ottimi elementi.

La società desidera ringraziare Mister Benedetti per aver affrontato, in maniera sempre puntuale, preparata ed attenta,

questi difficili anni, portando avanti l’incarico, al meglio, in tutte le situazioni, cercando sempre di motivare i ragazzi.

Per la Stagione 2021/2022 si è deciso quindi, di affidare la conduzione della Prima Squadra a Mister Roberto Maggiolini, già

allenatore della Juiores nella nostra Società.

