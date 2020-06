Alfredo Briola ringrazia e saluta Borzoli. Lo fa con una lettera “cuore in mano” inviata in esclusiva a Dilettantissimo, dopo una stagione da record conclusa con la meritata promozione della compagine gialloblu.

LA LETTERA APERTA DI ROCHA BRIOLA

“Purtroppo confermo che la mia strada e quella del Borzoli si separano.

È stato un viaggio breve, ma intenso, fatto da mille sacrifici, ma ripagati pienamente da 21 vittorie, 12 gol subiti e 77 gol fatti. Una stagione record, che porterò dentro con me con orgoglio e che assieme a tutto l’ambiente Borzoli ricorderemo per tutta la nostra vita avendo scritto un capitolo importante di questa società.

Inoltre, scherzando con la Presidentessa Cinzia, le ho ricordato di essere il primo italo-brasiliano ad aver vestito la maglia dei gialloblù.

Lascio a malincuore, perché un anno fa di questi tempi, avevo sposato con entusiasmo il progetto per riportare in Promozione il Borzoli come ogni scelta che ho fatto in passato, non ultima la Goliardica. Anche lì fu una stagione da record, in quanto non avevamo mai perso.

Non entro nel merito delle questioni tecniche, ma questa regola dei giovani, anche se non è il caso di casa Borzoli, non avvantaggia pienamente i giovani, ma dal mio punto di vista li penalizza. È poco formativo: se un giovane è bravo gioca a prescindere della regola. Le regole dovrebbero stimolare chi è più bravo ad emergere. Nulla dovrebbe essere dovuto a prescindere: preferisco la meritocrazia.

A Calizzano, Cannavò e Dagnino non posso che augurare buona fortuna e di continuare a lavorare intensamente per poter crescere sotto la guida di un mister che insegna calcio come Enrico. Inoltre, la mia raccomandazione è quella di non smettere una volta che la regola non è più dalla loro.

Concludo ringraziando in primis tutti i miei compagni, per i momenti condivisi quest’anno. Sono stati un vanto per professionalità nel lavoro e negli atteggiamenti sia dentro che fuori dal campo.

Un grazie di cuore alla Cinzia, Frank, Nicoletta e consorte, Tony, ai ragazzi del 2005 (i nostri tifosi) per non averci fatto mancare nulla, soprattutto per le molteplici cene di squadra.

Infine, grazie a Mister Valmati, al DS Fioretti, ai dirigenti Simone e Filippo, al fisio Andrea ed ai mister dei portieri: i due Luca (Fuselli e Balbi).

Ora il futuro. Sono stato promosso con il Borzoli, quindi la Promozione mi aspetta. Magari da avversario.

Rocha“

