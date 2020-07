Arriva l’ennesima conferma importante in casa Busalla: il centrocampo ha perso Moretti, ma non Compagnone e neppure Giacomo Cotellessa, classe 1987 che per la maglia biancoblù ha realizzato 20 gol in 60 presenza. Il comunicato ufficiale della società busallese:

«Il Busalla Calcio è lieto di comunicare la riconferma per la stagione 2020/2021, di Giacomo Cotellessa, centrocampista classe 1987.



Giacomo vanta un passato prestigioso nei professionisti, che lo ha visto giocare in serie C. Nel 2017 entra a far parte della grande famiglia del Busalla, arriva a campionato già iniziato, ma ciò non gli impedisce di innamorarsi subito dell’ambiente e della maglia. Con la maglia bianco blu ha finora totalizzato 60 presenze e 20 gol, insomma, un centrocampista con numeri da capogiro.

Giacomo in diverse occasioni ha dichiarato di voler concludere la sua carriera calcistica nel Busalla ed un domani, perché no, magari sedersi sulla panchina nel ruolo di allenatore».

