«Il Busalla Calcio è lieto di comunicare la riconferma del Preparatore dei portieri Sandro Campanelli per la stagione 2020/2021. Sandro è preparatore nel senso più ampio del termine, poiché allena i portieri partendo dai più piccoli fino alla Prima Squadra, permettendo loro una formazione completa negli anni.

Il Busalla conferma per l’ottavo anno consecutivo il preparatore dei portieri Sandro Campanelli . Ecco il comunicato della società:

