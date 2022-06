La lunga storia d’amore tra il Busalla è il forte difensore Niccolò Monti si è conclusa dopo 17 anni.

Monti Classe ‘88 è sicuramente un giocatore con esperienza in categorie importanti come l’eccellenza, campionato in cui ha giocato per 15 stagioni e la promozione che lo ha visto protagonista per due campionati.

Ora il difensore di 32 anni vuole provare ad avere esperienze diverse dalla casa madre ed è alla ricerca di una sistemazione.

Alcune società hanno già contattato il giocatore che al momento non ha alcuna sistemazione.