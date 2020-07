Il BusallaCalcio è lieto di comunicare la riconferma di Mister Giorgio Lanzarone alla guida della Juniores per la stagione 2020/2021. Giorgio è cresciuto nelle Giovanili del Busalla, fino ad arrivare a vestire la maglia della PrimaSquadra. Da li la scalata che lo ha portato ad arrivare allenatore. La grande dedizione al lavoro e l’attenzione scrupolosa per i giovani, hanno permesso la sua riconferma con la maglia biancoblu per il secondo anno di fila.

Torna alla HOME di Dilettantissimo

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!