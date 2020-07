Il BusallaCalcio è lieto di comunicare la riconferma per la stagione 2020/2021 di Giacomo Ottoboni. Centrocampista classe 1996. Giacomo, busallese Doc, è figlio d’arte. Come suo padre ha il cuore a tinte bianco blu. Al BusallaCalcio da sempre, ha esordito giovanissimo in primasquadra. All’età di 16 e ha finora collezionato 191 presente e 18 gol. Giocatore di grande talento, vero amante del calcio capace di destreggiarsi ottimamente in partita e di ricoprire più ruoli. Ha da sempre dimostrato di essere una presenza fondamentale per la squadra.

