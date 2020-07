Continuano le riconferme per il Busalla. Tra queste troviamo: Matteo Rossi attaccante classe 1984. Il comunicato ufficiale della società:

Il #BusallaCalcio è lieto di comunicare la riconferma, per la stagione 2020/2021, di Matteo Rossi, attaccante classe 1984.

Matteo, talentuoso e competente attaccante mancino, veste la maglia bianco blu per la seconda stagione, nella sua prima stagione al #BusallaCalcio ha totalizzato 21 presenze e 7 gol. Un vero e proprio trascinatore, simpatico e divertente, Matteo del #BusallaCalcio ha fatto la sua seconda famiglia, stringendo amicizie importanti.

Buon lavoro Zio!

Altra riconferma è stata quella di Matteo Boggiano, attaccante classe 1985. Il comunicato ufficiale:

Il #Busallacalcio è lieto di comunicare la riconferma, per la stagione 2020/2021 di Andrea Boggiano. Attaccante classe 1985. Andrea, mancino di grande talento, è molto forte nell’1 contro 1. Ed è celebre per le sue “sterzate”. Inizia il suo secondo anno al #BusallaCalcio. Dopo un ottimo primo anno in cui ha disputato 19 presenze, realizzando 4 gol.

Benvenuto Boggia!

Infine concludiamo con la riconferma di un giovanissimo del #BusallaCalcio. Paolo Mignacco, attaccante classe 2001. Ecco il comunicato della società:

Il #BusallaCalcio è lieto di comunicare la riconferma, per la stagione 2020/2021, di Paolo Mignacco. Attaccante classe 2001. Paolo è un busallese Doc. Di Busalla e cresciuto nel #BusallaCalcio. Lo scorso anno è stato il primo ad essere inserito costantemente tra i “grandi”. Con i quali ha disputato 19 partite, realizzando 2 gol.

Buon lavoro Migna!

Torna alla HOME di DIlettantissimo

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!