Pietro Buttu e il Finale ancora insieme: la fumata bianca – che vi diamo in anteprima assoluta – è arrivata nella serata di ieri e a minuti la società annuncerà la buona notizia attraverso i propri canali ufficiali. È la giornata delle riconferme a Ponente, dopo l’annuncio del Pietra Ligure di proseguire per la quinta stagione consecutiva con mister Pisano.

Con i giallorossi Buttu è stato protagonista della storica promozione in Serie D nella stagione 2015/16. Dopo un’esperienza ad Imperia, la scorsa stagione è tornato sulla panchina del Finale, guidando la squadra alla salvezza nel campionato di Eccellenza (obiettivo prefissato a inizio anno dalla società). Qualche settimana fa lo stesso Buttu aveva parlato ai nostri microfoni, chiarendo come Finale fosse sempre stata “casa sua” (clicca qui per rileggere l’intervista).

