CA DE RISSI CAMBIA CASA: ECCO DOVE GIOCHERÀ LA PRIMA SQUADRA. Il Ca De Rissi cambia casa: per quanto riguarda infatti la prima squadra, per la prossima stagione 2020/2021, il Ca De Rissi di Alfio Scala giocherà le partite ufficiali casalinghe sul campo del Ligorna. Ecco la nota ufficiale della società:



«Informiamo che il nuovo campo di casa per le partite ufficiali della Prima Squadra per la stagione sportiva 2020/2021 sarà il campo del S.C.D. Ligorna 1922 che ringraziamo per disponibilità».

Ecco il post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della società:

#PrimaSquadrainformiamo che il nuovo campo di casa per le partite ufficiali della Prima Squadra per la stagione sportiva 2020/2021 sarà il campo del S.C.D. Ligorna 1922 che ringraziamo per disponibilità. Pubblicato da Ca De Rissi SG A.S.D su Giovedì 17 settembre 2020

