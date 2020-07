EDUCAMP CA DE RISSI: TANTI OSPITI DI LUSSO IN PASSERELLA A SAN GOTTARDO. La nota inviata a redazione di Dilettantissimo:

«Il centro estivo Educamp Coni Cà de Rissi non finisce di stupire. Dopo aver ospitato campioni del calibro di Emma Quaglia, Eleonora Mele e Vincenzo De Fazio, si appresta a vivere una settimana indimenticabile, con una parata di stelle pronte a far visita agli entusiasti bambini. Grande l’attesa per l’arrivo di Eraldo Pizzo, “il Caimano”, leggenda della pallanuoto e uno dei principali artefici dell’imbattibile Pro Recco.

Il campo “Blandino” di San Gottardo…

…farà da teatro all’esibizione degli atleti della nazionale di lotta libera, e ai sei fuoriclasse della scuola Taekwondo Genova del maestro Pietro Fugazza (cintura nera 8 Dan); Andrea Norbiato, Filippo Pilati, Federico Serain, Ludovica Serain, Ludovica Fugazza ed Emanuele Fugazza.

I nomi di richiamo non terminano certo qua.

Il difensore della Sampdoria dello scudetto Marco Lanna affiancherà gli istruttori del Cà de Rissi SG in un allenamento imperdibile; mentre l’ex nuotatrice Paola Cavallino, pluricampionessa italiana, e unica azzurra assieme a Federica Pellegrini ad arrivare in finale alle Olimpiadi di Atene, risponderà alle domande dei bambini e si concentrerà sugli aspetti della preparazione a secco.

Il Genova Parkour spalancherà nuovi orizzonti e farà provare esperienze inedite,

mentre il karate sarà affidato alle indiscusse capacità del maestro Aurelio Verde del Centro Discipline Orientali Su Ha Ri Kan. Ma molte sorprese arriveranno attraverso Skype, con l’intervento ed il saluto di alcuni tra i principali allenatori di calcio di serie A e B, e di alcuni ex straordinari campioni i cui nomi verranno svelati progressivamente, e dell’ex ciclista professionista Marco Fertonani, che prese parte anche a tre giri d’Italia.

L’elenco dei partecipanti è in costante aggiornamento…

…e non sono escluse altre sorprese di prestigio assoluto, che rendono l’Educamp Coni Cà de Rissi una delle realtà più apprezzate dai grandi campioni che hanno fatto la storia dello sport italiano».

