E’ con piacere che invitiamo tutti gli amici ai nostri open day. Si svolgeranno presso la nostra struttura Impianto Blandino di San Gottardo con il seguente programma:



Leve dal 2008 al 2015 lunedì 13 e giovedì 16 luglio ore 19:00 – 21:00.

Leve dal 2004 al 2007 martedì 14 e venerdì 17 luglio ore 19:00 – 21:00.



Per informazioni Mutolo: 335 568 6415 – Gaglio 346 712 3834.



Al seguente Link le nostre quote con sconto del 25% per tutti.

