ll Ca De Rissi SG A.S.D in collaborazione con la Virtus Entella, Genoa Calcio Femminile 1999 e Scuola Calcio Grifone Genoa organizza il giorno 27 febbraio dalle ore 09:30 uno stage gratuito per giovani portieri per le leve dal 2007 al 2014.



Per informazioni 320 3173542 e 335 5686415





Ti aspettiamo al campo!

Grow up, have fun!

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!