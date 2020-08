CA5 SERIE A, PUBBLICATO IL CALENDARIO. Ecco il comunicato e il calendario della nuova stagione di Serie A di Calcio a Cinque: la CDM Genova ospiterà nella prima giornata – in programma il 10 ottobre – Todis Lido di Ostia.

«L’astinenza da futsal giocato sta finalmente per concludersi. Mentre le squadre di Serie A iniziano a scaldare i motori con la preparazione estiva che le porterà all’Opening Day di ottobre, ecco il calendario completo per la stagione 2020-2021.

IL CALENDARIO DELLA SERIE A 2020-2021

Versione web

Versione mobile

Sarà l’Italservice Pesaro a guidare il gruppo: la squadra marchigiana non ha potuto difendere fino in fondo lo scudetto 2019 a causa dello stop ai campionati e si ripresenta al re5tart ancora una volta da favorita. Tuttavia, la concorrenza sarà nuovamente molto agguerrita.

Ad aprire la stagione è l’Opening Day di Salsomaggiore Terme. Al PalaCotonella spettacolo garantito da partite di altissimo livello. Il Pesaro esordirà contro il Mantova, mentre Sandro Abate Avellino-Acqua&Sapone-Unigross si preannuncia straordinaria. Completano la prima giornata Bernardinello Petrarca Padova-Feldi Eboli, CDM Genova- Todis Lido di Ostia, un interessantissimo Meta Catania-Came Dosson, Cybertel Aniene-Signor Prestito CMB Matera e l’esordio della temutissima “deb” Real San Giuseppe contro il Colormax Pescara.

Sfogliando le pagine del calendario, l’inizio non sarà affatto semplice per il Pesaro, che dopo il Mantova andrà in casa dell’Eboli, riceverà il San Giuseppe e scenderà a Roma per il Lido, tutto nelle prime 4 giornate; mentre la gara più attesa, quella con l’Acqua&Sapone si giocherà alla penultima giornata.

La Serie A, ricca di squadre campane (sono ben tre), presenta il primo derby alla quarta giornata: Feldi Eboli-Sandro Abate Avellino con i lupi avellinesi che la settimana successiva ospiteranno al Pala Del Mauro il secondo derby, quello con il Real San Giuseppe. In tema di stracittadine, alla settima giornata si gioca al To Live di Roma Aniene-Lido e alla 10ª ci sarà l’incrocio tutta pescarese fra Colormax e Acqua&Sapone Unigross. Infine, l’atteso derby veneto fra Petrarca e Came si terrà alla dodicesima e penultima giornata.

IL PROGRAMMA DELL’OPENING DAY

Bernardinello Petrarca Padova-Feldi Eboli

CDM Genova-Todis Lido di Ostia

Colormax Pescara-Real San Giuseppe

Cybertel Aniene-Signor Prestito CMB Matera

Italservice Pesaro-Mantova

Meta Catania-Came Dosson

Sandro Abate Avellino-Acqua&Sapone Unigross

PRIMA GIORNATA: 10 ottobre 2020

ULTIMA GIORNATA: 17 aprile 2021

INIZIO PLAYOFF: 1 maggio 2021

LE SOSTE

7 novembre 2020 (Sosta Nazionali)

26 dicembre 2020 (Sosta Nazionali)

2 gennaio 2021 (Festività Natalizie)

30 gennaio 2021 (Sosta Nazionali)

6 marzo 2021 (Sosta Nazionali)

27 marzo 2021 (Coppa Italia)

10 aprile 2021 (Sosta Nazionali)

TURNI INFRASETTIMANALI

17 novembre 2020

22 dicembre 2020

29 dicembre 2020

6 gennaio 2021

9 febbraio 2021».