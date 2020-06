Ca De Rissi: Massimo Mutolo sarà il nuovo responsabile della Scuola Calcio. A comunicarlo è la società sul proprio sito ufficiale. Ecco il comunicato:

«Grandi novità in casa Ca De Rissi SG. Massimo Mutolo sarà il nuovo responsabile della nostra Scuola Calcio. Sosttuisce Massimo Vezzoso, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, seguirà nuove responsabilità.

Massimo Mutolo, proveniente dal Molassana dove era responsabile del Settore Giovanile, ha un passato prestigioso sempre come responsabile, allenatore e direttore sportivo in numerose società tra cui Athletic, Little Club, ABB e Burlando.

Benvenuto Massimo e buon lavoro con i nostro piccoli».

