Il Cadimare calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2020/21 con Bruno Salku.

Attaccante, classe ’90, la scorsa stagione al Monti, con un passato recente anche al Valdivara 5terre Aullese e Magra Azzurri,stagione in cui ha raggiunto i play-off nazionali per il passaggio in serie D! Grinta e forza fisica messe a disposizione di Mister Buccellato.

BENVENUTO A BORDO BRUNO.

