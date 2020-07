CADIMARE, CONFERMATI SARTI E FORIERI, “PIRATI PER ECCELLENZA”. Il Cadimare conferma due importanti membri della rosa: Simone Sarti e Massimo Forieri faranno ancora parte della ciurma dei Pirati nella prossima stagione sportiva, campionato di Eccellenza. Ecco la breve nota pubblicata sul profilo ufficiale della società spezzina:

«La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci… E loro due hanno reagito da capi popolo, da Bandiere; del resto, sono due tipi che nelle difficoltà si esaltano e trascinano. ANCORA CON NOI: Simone Sarti e Massimo Forieri, PIRATI PER ECCELLENZA».