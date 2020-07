Dopo le conferme di Forieri e Sarti, arriva ancora un rinnovo in casa Cadimare: si tratta di Sebastiano Agrifogli, che per la quinta stagione indosserà la maglia dei Pirati. Ecco la nota apparsa sulla pagina Facebook della società spezzina:

«Cadamoto D. O. C. Talentuoso ma altalenante, Croce e delizia di mister Buccellato, sceglie, per la quinta stagione di indossare i colori bianconeri. Che per Sebastiano Agrifogli, questa possa essere la stagione della consacrazione».

Torna alla HOME di DIlettantissimo

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!