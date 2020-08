CADIMARE: DUE VOLTI NUOVI TRA I PIRATI. Il Cadimare ha ufficializzato l’arrivo di due volti nuovi, due innesti per il prossimo campionato di Eccellenza: Mattia Quaranta, difensore centrale classe 1998 ex Casarza Ligure e Forza&Coraggio; e Lorenzo Tonazzini, esterno classe 1999, ex Lucchese e San Donato. Ecco i due comunicati:

Mattia Quaranta

«Il Cadimare calcio, comunica di aver trovato l’accordo con il giocatore Mattia Quaranta per la stagione 2020/21, Difensore centrale classe1998. Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia Calcio, ha indossato anche i colori della Forza e Coraggio e quelli del Casarza Ligure lo scorso campionato! A Mattia un caloroso benvenuto auspicandogli una stagione ricca di soddisfazioni!».

Lorenzo Tonazzini

«Il Cadimare calcio comunica di essersi assicurato per la stagione 2020/2021,le prestazioni di Lorenzo Tonazzini. Esterno, classe ’99, cresce nel settore giovanile dello Spezia Calcio; in seguito viene trasferito alla Lucchese, dove rimane 3 stagioni; successivamente Camaiore in eccellenza, San Donato Tavarnelle in serie D, e Montignoso in eccellenza

Un elemento di indubbio valore, al quale la società augura una stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra».

TORNA ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!