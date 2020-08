CADIMARE, GIOVANI CONFERME PER L’ECCELLENZA. Ancora tempo di conferme per il Cadimare: rimarranno in bianconero infatti anche per la prossima stagione sportiva l’esterno classe 1999 Mattia Vigiani, Diego Desogus “tuttocamposta” classe 1999, e infine l’esterno offensivo Manuel Del Santo, classe 2001. Tante giovani conferme per i Pirati spezzini, che ufficializzano le tre conferme con questo breve comunicato:

«Hanno scelto di rimanere in bianconero anche per la stagione 2020/21 Mattia Vigiani classe 99 esterno difensivo, Diego Desogus classe 99, tuttocampista e Manuel Del Santo classe 2001 esterno d’attacco…… Avanti così!».