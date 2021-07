L’Asd Cadimare Calcio comunica l’arrivo per la prossima stagione del Portiere classe ’90 EDOARDO BERTAGNA. Ha sempre militato tra Eccellenza e Promozione. Vestendo le maglie di squadre come: Fezzanese, Tarros Sarzanese, Canaletto Sepor. Dei difensori, rispettivamente classe ‘94 e ‘92, SIMONE BERTANO che per un lungo periodo ha vestito la casacca del Ceparano, mentre nell’ultima stagione era passato al Levanto. e MANUEL MUSSI difensore di categoria superiore che ha vestito maglie di squadre come: Scandicci, Colligina, Montignoso, Virtus Viareggio, Massese. Del Centrocampista classe ‘89 LORENZO BERTI nelle ultime stagioni ha alternando promozione a prima categoria, vestendo le maglie di Virtus Viareggio, Montignoso, Follo San Martino e Casarza Ligure. E del Trequartista classe ‘99 FRANCESCO DELLA PINA, cresciuto nella juniores della Massese è poi passato al Montignoso, Virtus Viareggio e nell’ultima stagione Casarza Ligure.

Per loro una nuova avventura in bianconero con l’augurio che sia una stagione ricca di soddisfazioni!

Benvenuti Pirati!

