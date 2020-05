In una intervista via web rilasciata dal DS della CAIRESE MATTEO GIRIBONE a CLAUDIO NUCCI è stato detto dal dirigente giallo blu che BEPPE MAISANO non sarà più l’allenatore della CAIRESE. La responsabilità è del COVID-19 e vediamo il perché.

In sostanza GIRIBONE ha detto che i problemi non sono di natura tecnica, ma sono dovuti alla situazione di insicurezza che questa pandemia ha generato.

A suo dire non si sa neppure se a settembre si potrà ricominciare con il nuovo campionato.

La Cairese come, come tante altre squadre, trovava risorse economiche organizzando dei tornei giovanili di caratura internazionale. Quest’anno la manifestazione non ha potuto trovare il suo spazio a causa del COVID-19 e anche la situazione sponsor potrebbe non avere le entrate della scorsa stagione.

Questo clima di insicurezza e la serietà della Cairese, abituata a pianificare e gestire con saggezza le proprie risorse economiche, ha fatto fare una riflessione che è quella di non essere sicura di poter soddisfare le esigenze di un allenatore che partiva da Genova per svolgere la sua mansione con evidenti costi che, al momento, la società giallorossa blu non sapeva se riusciva ancora a garantire.

Questi motivi hanno indotto la società della Valbormida, ad avvertire MAISANO per comunicargli questa sofferta decisione.

In via ufficiale dovrebbe uscire un comunicato tra oggi e domani.

Al momento si tratta di una indiscrezione non smentita dalla Cairese.