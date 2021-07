Cairese: Mister Mario Benzi non sarà più l’allenatore della prima squadra

LA CAIRESE RINGRAZIA MISTER MARIO BENZI PER IL LAVORO SVOLTO

L’ASD CAIRESE 1919 comunica l’interruzione del rapporto con l’allenatore Mario Benzi. La società tutta desidera ringraziare il tecnico per la serietà, l’impegno profuso e il senso di appartenenza ai colori gialloblu trasmessi in questa stagione portando la squadra ad un passo da un traguardo storico come è la Serie D.

Nei prossimi giorni verrà annunciato lo Staff Tecnico che guiderà la Prima Squadra nella prossima stagione sportiva 2021/2022.