Terzino sinistro classe 1994, all’occorrenza centrocampista, Nicholas Nonnis è il primo colpo messo a segno dal ds Matteo Giribone in vista della probabile ripresa dell’Eccellenza.

In forza all’Aurora nelle ultime stagioni, Nonnis è tra i primi trenta giocatori in termini di presenze con la maglia gialloblù grazie ai suoi 143 gettoni, conditi da un goal. L’allenatore con cui esordì, contro la Loanesi, era proprio Mario Benzi. “Ricordo bene quel momento. Afferma. il mister mi fece entrare con il compito di marcare stretto un giocatore e dopo appena quattro minuti rimedia subito un cartellino giallo”. L’unica marcatura è stata messa a segno contro il Busalla (vittoria per 5 a 2). “Un’emozione grandissima che ricorderò per tutta la vita”, commenta.

“Ritornare a calcare un palcoscenico come l’Eccellenza per me è una rivincita e spero di essere all’altezza dei miei compagni per dare una mano ad arrivare più in alto possibile. Conosco già praticamente tutti, grandissimi giocatori e persone fantastiche. Cercherò di farmi trovare pronto quando verrò chiamato in causa”, conclude.

