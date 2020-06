CALCIO A 5, INVARIATE LE DECISIONI SULLE RETROCESSIONI: IL QUADRO COMPLETO. Ecco la nota ufficiale apparsa ieri sul portale della Divisione Calcio a 5:

«Con riferimento alla nota pervenuta in data odierna della Lega Nazionale Dilettanti la Divisione comunica che in relazione alle retrocessioni dei Campionati Nazionali si dovrà tenere conto del deliberato assunto nella riunione del 8 giugno 2020 cosi come pubblicato dal Comunicato Ufficiale 214/A della FIGC.

QUI il comunicato della FIGC

QUI il comunicato della Divisione Calcio a cinque con tutte le retrocesse

SERIE A MASCHILE

3 retrocessioni

SERIE A FEMMINILE

3 retrocessioni

SERIE A2 MASCHILE

8 retrocessioni totali, così suddivise: 2 retrocessioni dirette per ciascuno dei 3 gironi, in aggiunta ad altre 2 retrocessioni determinate mediante il calcolo della peggiore media punti per partita tra le terz’ultime in classifica di ogni girone

SERIE A2 FEMMINILE

12 retrocessioni (3 per ciascuno dei 4 gironi)

SERIE B MASCHILE

8 retrocessioni (1 per ciascuno degli 8 gironi)»