“Non sono un esperto fiscalista, né economo o economista, e nemmeno m’intendo, ahimé, di denaro. In questo momento parlo coi sensi, non faccio conti che non saprei fare. Immagino, ecco. Immagino per i calciatori professionisti un’una tantum, una sorta di ‘patrimoniale’ se imposta o di elargizione benefica se disposta (e l’Aic ha annunciato l’intenzione di creare un fondo apposito: che sia vero e serio), sul reddito lordo. Una percentuale (del 5? Potrei dire del 3, dell’1 come del 10 per cento… Ripeto: non faccio i conti) che lo Stato dovrebbe prelevare, corroborare versando nel totale il gettito fiscale relativo (magari raddoppiato) e poi utilizzare per cercare di salvare il calcio dilettantistico“.

Calcio dilettantistico che non è solo “il diletto di migliaia di migliaia di italiani“, nè il “giocattolo di piccoli imprenditori, commercianti e professionisti di provincia. Ha una funzione essenziale, per il Paese e anche per il calcio. È valvola di sfogo, elemento aggregante, docente di convivenza e disciplina. E la grande passione, che genera il gigantesco giro di affari negli attici calcistici, fiammeggia, si alimenta e si rinnova senza sosta grazie alla caldaia che sta negli scantinati“.

E l’articolo continua ancora:

“Sugli sterrati di periferia e sugli spelacchiati campi di campagna, il calcio tramanda se stesso negli allenamenti del mercoledì alle 18 e nelle battaglie del sabato pomeriggio, della domenica mattina. Lì, tra una sbucciatura e un fiatone, tra un fallaccio e una prodezza panciuta, tra una parolaccia, un’esultanza che neanche al Bernabeu e qualche volta una rissa, si consuma la palingenesi pallonara. Che semina impegno, sentimento, passione, dedizione, sacrificio, e raccoglie tifosi, non di rado piccoli campioni“.

“Ci pensino, a questo, i campioni di oggi, sostengano e spingano la proposta dell’Aic. Federazione, leghe e Governo l’accolgano, cercando essi per primi di non essere da meno in generosità. Hanno, tutti, una grande opportunità. Loro sono i professionisti di questo nostro amatissimo pallone, sono quelli che sono arrivati. Ripensino alle loro partenze. Per arrivare bisogna poter partire. E una volta partiti, sono i tifosi la locomotiva. La passione: il carburante. Gli ingaggi nascono lì. Lì dove tutto può cominciare a morire“.