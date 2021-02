Prosegue la riunione fiume iniziata questo pomeriggio a Roma presso l’Hilton Rome Airport di Fiumicino tra i presidenti dei vari comitati regionali italiani della lega nazionale dilettanti. È molto probabile che la riunione termini a notte fonda.

Sembra che il motivo del contendere non sia se riprendere o meno.

Voci NON ufficiali che filtrano all’esterno dalla sala riunione, affermano che non ci dovrebbero essere problemi sulla ripresa dei campionati. (Almeno per quello di Eccellenza). Il motivo del contendere sembra essere quello di evitare le retrocessioni per le squadre partecipanti. Su questo punto non tutti sono concordi.

