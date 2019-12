Colpaccio in difesa per l’Albenga: dalla Lucchese arriva in prestito Gabriele Balleri (figlio d’arte dell’ex difensore della Samp), che ricordiamo in Liguria con la maglia del Ligorna in Serie D. Ecco il comunicato della società: “L’A.S.D. Albenga 1928 comunica di aver perfezionato l’arrivo in prestito dalla Lucchese 1905 S.S.D. di Gabriele Balleri, difensore classe 2000. Cresciuto nelle giovanili del Livorno, Balleri nella prima parte di stagione ha vestito la maglia della S.C.D. Ligorna (Serie D). A Gabriele va il più caloroso benvenuto da parte della presidente Claudia Fantino e di tutta la società“.