L’ASD VECCHIO CASTAGNA comunica di aver tesserato per il prosieguo della stagione in corso Lena Riccardo⁩ proveniente dalla Vecchia Audace e Francesco Testasecca⁩ dal BorgoIncrociati che finalmente ritorna a casa dopo 10 anni rivestendo la maglia gialloblu “perché il primo amore non si scorda mai”.

Auguriamo ai ragazzi di realizzare con il Vecchio…i loro sogni sportivi ed inviamo a tutti gli sportivi i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno nuovo.