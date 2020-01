Mattia Meda portiere classe 2001 entra a far parte della famiglia Dianese&Golfo agli ordini di mister Colavito,dopo l’ esordio in eccellenza nella passata stagione con i colori dell’ Imperia si cimentera in promozione con i giallorossoblu. Il traferimento prosegue nell’ottica della fattiva e continua collaborazione con l’Imperia ed al suo presidente Gramondo al quale va il ringraziamento per la disponibilità dimostrata.

Benvenuto Mattia!