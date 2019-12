La Fezzanese muove ancora il mercato, questa volta in uscita: si trasferisce al Don Bosco Spezia il difensore Luca Rossi e viene svincolato invece il centrocampista Loris Rrokaj. Ecco il comunicato della società di fezzano: “Fezzanese Calcio comunica di aver completato due operazioni in uscita. Saluta con la formula del prestito il sodalizio del presidente Arnaldo Stradini il difensore fuori quota Luca Rossi che si trasferisce al Don Bosco Spezia Viene posto in lista di svincolo il centrocampista albanese Loris Rrokaj. Ad entrambi la Fezzanese augura le migliori fortune per il proprio percorso sportivo“.