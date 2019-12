Pietro Tripoli è un nuovo giocatore della Lavagnese. Ad ufficializzare l’arrivo in bianconero del giocatore è la stessa società savonese attraverso i propri canali social: “Il Savona FBC informa di aver trasferito,in data odierna, a titolo definitivo il giocatore Pietro Tripoli alla Usd Lavagnese 1919 In bocca al lupo!!“.

Ed ecco anche il comunicato della Lavagnese a ufficializzare il nuovo attaccante bianconero: “Secondo acquisto del mercato invernale per Simone Adani, Ds bianconero, per cercare di risollevare le sorti del club di via Riboli. E’ stato infatti tesserato questo pomeriggio Pietro Tripoli, attaccante nato a Comiso (Rg) il 26 febbraio 1987, che nella prima parte di stagione ha segnato sei reti con la maglia del Savona. Tripoli vanta un curriculum di tutto rispetto, esordisce in serie C nella stagione 2006/2007 collezionando 11 presenze con la maglia della Sambenedettese, poi quattro stagioni al Varese dalla C2 alla B collezionando 104 presenze e 6 reti, poi Pro Vercelli in C (20 presenze), Varese in B (12 gettoni), Ascoli in C (29 presenze e 11 reti), Pistoiese in C (18 presenze e 3 reti), Ascoli in C (13 presenze e 2 reti), Mantova in C (26 presenze e 1 gol), Cavese in D (24 presenze e 4 reti), Marsala in D (21 presenze e 3 reti) fino alla stagione attuale dove ha realizzato 6 gol in 12 gare con il Savona. A Pietro l’augurio di disputare una proficua seconda parte di stagione e riuscire a riportare la Lavagnese dove merita“.