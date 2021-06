Stando ai rumors di mercato giunti alla nostra redazione sembrerebbe che: il portiere Alessio Scatolini classe ’00 che ha militato tra Serie C e Serie D. Vestendo le casacche di Alessandria, Lavagnese e nell’ultima stagione Vado, sia in direzione Rapallo Rivarolese. Oltre a lui sembrerebbe aver preso la stessa strada anche l’attaccante classe ’91Davide Paterno. In aggiunta a queste voci di mercato ci sarebbe anche quella riguardante il giovane difensore Mattia Chiarico classe ’00. Dopo la stagione alla Genova Calcio sembrerebbe essere molto vicino al Campomorone Sant’Olcese.

