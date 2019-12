Attraverso i canali social dell’Adriese 1906 è stato ufficializzato il trasferimento al Ligorna di Glen Lala, centrocampista classe 2000 già lo scorso anno in forza al Ligorna (4 reti in 32 presenze) e in precedenza protagonista, sempre in Serie D, con la maglia del Finale.

Si tratta dunque di un gradito ritorno nel calcio dilettantistico ligure. Ecco il comunicato della società di provenienza: “Usd Adriese 1906 informa che il giocatore Glen Lala si trasferirà allo Sport Club Ligorna 1922, squadra che milita nel girone A di serie D. La società ha deciso di esaudire il desiderio del giovane centrocampista di andare a giocare più vicino a casa sua. Usd Adriese 1906 ringrazia Glen per l’impegno e tutto il contributo dato da quando è arrivato e gli augura le migliori fortune per il proseguo della carriera“.